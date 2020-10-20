Сегодня претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская провела в Варшаве ряд встреч с высокопоставленными польскими чиновниками.

В частности, она встретилась с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Обсуждались вопросы содействия белорусам, которые вынужденно покинули свою родину и не могут работать в Польше.

Тшасковский отметил, что существует возможность создания специальных программ для белорусских студентов, и поддержал идею, чтобы польские мэры встретились с лидерами белорусского народного самоуправления, так как это помогло бы перенять их опыт. Подобная программа была проведена несколько лет назад с лидерами самоуправления в Украине. Кроме того, Светлана Тихановская подняла вопрос поддержки спортсменов, которые из-за политических взглядов были уволены и потеряли возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям, и выразила благодарность за поддержку белорусов со стороны польского правительства, диаспор, а также Центра белорусской солидарности и Белорусского дома.

Позже состоялась встреча Тихановской с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским. На встрече они обсудили план Светланы Тихановской по выходу Беларуси из кризиса. Также разговор шел об упрощении визовых и миграционных процедур для белорусов, которые пересекают границу с Польшей, и поддержке репрессированных белорусских спортсменов.

Светлана Тихановская на встрече подчеркнула, что белорусские события не носят геополитический характер – это внутренняя мирная борьба народа за демократию в собственной стране.

Кшиштоф Щерский и Светлана Тихановская также обсудили совместное празднование годовщины перезахоронения Калиновского в Вильнюсе с участием белорусов, президентов Польши и Литвы.

Поделиться: