Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил свою солидарность с белорусским народом и протестующими. Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, передала руководителю правительства Польши рекомендации о том, как для белорусов улучшить процедуру получения гуманитарных виз и права на работу в соседнем государстве.

Польский премьер заявил, что его страна готова голосовать за отказ от ограничений на работу с гуманитарными визами.

Тихановская также попросила организовать встречу Моравецкого со своим представителем по экономике Алесем Алехновичем, чтобы обсудить пакет экономических реформ для демократической Беларуси.

Также обсуждались вопросы реабилитации белорусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, стипендиальные программы для белорусских спортсменов, которые могли бы тренироваться в Польше.

Поделиться: