Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, в Варшаве в Центре белорусской солидарности встретилась с бывшими представителями силовых структур, которые объединились в инициативу ByPol.

Координатор ByPol Андрей Остапович – бывший старший следователь СК Беларуси, капитан юстиции. Игорь Лобан – бывший следователь по особо важным делам следственного управления СК по Гродненской области, майор юстиции; Матвей Купрейчик – бывший старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми главного управления внутренних дел Мингорисполкома, старший лейтенант милиции; Владимир Жигарь – бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РУВД, лейтенант милиции.

Правоохранители имеют намерение создать профсоюз силовых структур, хотя законодательством Беларуси это не предусмотрено. По этому поводу они советовались со Светланой Тихановской, которая поддержала эту идею.

Организаторы ByPol призывают своих коллег, находящихся в Беларуси, присоединяться к инициативе и обещают поддержку тем из них, кто помнит, что давал присягу народу и не собирается вступать в конфликт с совестью.

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