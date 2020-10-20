Сегодня суд Центрального района Минска принял решение о признании информационного телеграм-канала NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотипа (цифрового водяного знака) NEXTA экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА.

Гражданское дело в отношении канала было инициировано по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, где посчитали, что в нем содержится информационная продукция (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков. Республиканская экспертная комиссия заключила, что с 9 по 11 августа в канале действительно размещалась информация подобного рода.

Министерству информации надлежит включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов и «принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

Канал является одним из самых массовых в русскоязычной сети – на него подписаны почти два миллиона человек.

Признание судом данного телеграм-канала экстремистским не предусматривает ответственности за то, что вы подписаны на него, но распространение информации из канала (репосты и т. д.) может рассматриваться как распространение экстремистских материалов, а за это уже предусмотрена административная ответственность. Распространять эту информацию отныне не имеют права и СМИ.

Поделиться: