Танцы на костях

Ну что, танцоры Гаевой, обольстило вас начальство пряниками или припугнуло кнутом? Соблазнило вечной державной любовью или просто ножкой министерской топнуло? И хорошо ли вам плясалось на сцене разоренного гнезда Купаловского театра, к которому вы, на добрый лад, не должны были сейчас даже приближаться?

Что и говорить, удивили меня «Хорошки». Но больше всего удивила меня художественный руководитель ансамбля Валентина Гаевая… Столько лет держалась вельможной пани, «владычицей морскою», а здесь, как сирота-гимназистка, бросила свою репутацию под ноги дядьке Минкульту, пошла выступать в чужом доме, когда там – пожар и беда. Никакого чувства профессиональной солидарности у орденоносицы и народной артистки (про политические предпочтения не говорю, они могут быть разные). Зато есть у человека, несомненно, тонкое чувство, вернее, чутье, самосохранения. Но поможет ли? С середины лета в ансамбле работает новый директор – полковник В.Курда из Дома офицеров. Его назначили, как говорила сама В.Гаевая, даже не поставив ее, художественного руководителя, в известность заранее, не учтя ее мнения. Видимо, с народной артисткой начальство уже не сильно считается.

Ну, и каков же результат? Что заработал ансамбль, кроме презрительного звания штрейкбрехеров, брошенного гражданским обществом танцорам в спину? Ведь все, и в первую очередь сами министерские организаторы двух концертов «Хорошек» в опустевшем Национальном академическом драматическом театре имени Я.Купалы, ясно понимали, что это будет крайне непопулярное в сегодняшнем белорусском обществе мероприятие. Что свободный зритель не поддержит рублем оккупацию знаменитой Купаловской сцены любым коллективом. Поэтому билеты в свободную продажу они не пустили, а на входе в дни концертов, как сообщали очевидцы, организовали чуть ли не паспортный контроль, людей в театр пропускали по спискам. Пожилых зрителей собирали в основном из территориальных центров социального обслуживания, пригласили также педагогов-пенсионеров – в общем, людей немолодых, беззащитных, может быть, даже обездоленных. Потому что по доброй воле, повторяю, в Купаловский театр сейчас мало кто пошел бы.

И получилось практически секретное мероприятие. «Танцы на костях», как назвал его бывший директор театра Павел Латушко. И гнилой душок от этих танцев распространяется теперь на всю столицу. Фу, «Хорошки»…

Не защитила от увольнения народная артистка Валентина Гаевая и дирижера оркестра своего коллектива – Ивана Еремеевича. Он был категорически против выступления в Купаловском, сказал открыто на худсовете, что ноги его там не будет.

Я вот думаю: насколько ансамбль «Хорошки» сейчас для Валентины Ивановны свой? На каких она там реальных позициях? Похоже, в коллективе всем распоряжается товарищ полковник. Как рассказывал сам уволенный дирижер, худрук В.Гаевая, которую он чуть ли не боготворил, лишь головой махнула, когда директор Курда огласил ему свой вердикт «Вон пошел!». Народная артистка безмолвно подчинилась и этому решению «свыше».

Кстати, «Хорошки» выступали в Купаловском театре под фонограмму: вроде бы теперь в оркестре ковид, заболели музыканты… Но можно ли назвать совершенно здоровыми артистов, которые безропотно, как куклы Карабаса Барабаса, согласились идти работать на соседское пепелище? Неужели непонятна ситуация, неужели им не больно?.. И зачем подбрасывать поленья в костер этого совсем не простого конфликта? Да, Минкульту надо показать свою неограниченную власть, поэтому призываются на плац подчиненные. Но совесть-то даже у них должна быть. Или – нет? Впрочем, что говорить о временном министре культуры Юрии Бондаре…

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