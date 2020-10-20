Белорусские медики протестуют против насилия
Белорусские медики протестуют против насилия

Белорусские медики призвали своих коллег подписать открытое письмо работников системы здравоохранения Республики Беларусь.

“Мы убеждены, что наивысшей человеческой ценностью являются жизнь и
здоровье, поэтому оказываем медицинскую помощь людям независимо от их
социального происхождения, вероисповедания, политических взглядов и
национальности. Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур Республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи”, – заявляют они.

Главные требования, содержащиеся в письме:

  • прекращение насилия со стороны силовых структур, расследование всех фактов причинения телесных повреждений и пыток;
  • освобождение политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста;
  • признание официальных итогов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов.

Работники системы здравоохранения Беларуси также заявили, что в случае появления информации о попытках давления, угрозах увольнения или об иных нарушениях прав тех, кто подписался под этим письмом, все они будут действовать солидарно, данные факты незамедлительно будут преданы огласке в средствах массовой информации и переданы в международные правозащитные организации, а их коллегам оказана юридическая, материальная и иная необходимая помощь.

За один день письмо подписали более 700 медработников.

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