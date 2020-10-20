Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 20 октября выздоровели и выписаны 80503 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 88909 человек с положительным тестом на COVID-19, на 619 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2244310 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 937 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 40464761 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1119369 человек.