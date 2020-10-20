Современные средства массовой информации в сообщениях о губительных последствиях коронавируса для цивилизации уделяют все свое внимание второстепенным фактам: статистике заразившихся и умерших, воздействию карантина на мировую экономику, закрытию границ между государствами, прививкам, лекарствам, маскам, перчаткам и так далее. Однако СМИ замалчивают главное: этот вирус относится к бактериологическому оружию. Вирус был случайно или преднамеренно вынесен из военной лаборатории института микробиологии, который располагается в китайском городе Ухане.

Мировая эпидемия коронавируса нанесла всем странам мира экономический ущерб, который оценивается в десятки триллионов долларов. Поэтому китайские власти категорически отрицают свою вину в возникновении пандемии, так как иначе Китай будет вынужден компенсировать убытки мировой экономики.

Бактериологическое оружие разрабатывается в секретных военных лабораториях не только Китая, но и США, России, Англии, Франции, Германии, Бразилии и других государств. Поэтому можно предполагать, что в любую минуту (и совершенно непреднамеренно) военный вирус со смертельными свойствами бактериологического оружия может быть вынесен сотрудником военной бактериологической лаборатории в город и эпидемия мирового масштаба типа современной коронавирусной повторится. Можно не сомневаться, что медикам в будущем придется бороться с другими видами бактериологического оружия, так как на земном шаре сейчас действуют 259 военных микробиологических лабораторий, в которых интенсивно разрабатываются всё новые и новые штаммы вирусов и микробов для военного применения. Эти вирусы будут в сотни раз более опасны, чем коронавирус!

Эпидемиология

Опираясь на факты, предоставленные разведывательной службой США, президент Дональд Трамп обвинил Китай в возникновении и быстром распространении по планете эпидемии коронавируса. В институте Уханя действительно создавали бактериологическое оружие в виде усовершенствованного коронавируса с целью умерщвления потенциальных врагов Китая (если они когда-нибудь появятся). Президент Трамп требует компенсации экономических убытков в размере нескольких триллионов долларов, нанесенных эпидемией коронавируса экономике США.

Факты указывают на то, что в этом утверждении Дональд Трамп совершенно прав. Действительно, в эпидемии мирового масштаба (пандемии), вызванной коронавирусом, виноваты китайские ученые, которые синтезировали абсолютно новый контагиозный штамм вируса – «супер-корона-вирус» – в вирусологическом институте города Уханя с целью применения его как бактериологического оружия.

Как вирус покинул секретную лабораторию? Вероятно, случайно на одежде микробиолога был вынесен в город. Может быть, заражение населения осуществлено каким-то сотрудником института преднамеренно? Пока доказательств этого нет.

Сначала, 1 декабря 2019 года, этой болезнью заразились продавцы продуктового рынка Уханя. Власти Китая быстро осознали, что боевое бактериологическое оружие вышло из-под контроля, и моментально ввели в городе жесткий карантин. Больные коронавирусом были наглухо закрыты на территории китайского города, и с 1 декабря 2019 года по 1 марта 2020-го эпидемия носила исключительно локальный характер, то есть распространялась в пределах территории Китая. И вдруг внезапно за два месяца (март и апрель 2020 года) вирус покинул пределы Уханя и быстро распространился по всему миру. Почти моментально заразились миллионы людей в других странах. Фактически на протяжении двух месяцев коронавирусной инфекцией начали болеть жители Австралии, ЮАР, США, Бразилии, Англии, Скандинавии и так далее. Почему так быстро?

Сторонники теории заговора утверждают, что это была хорошо организованная диверсия китайских спецслужб. Так ли это? Кто виноват в столь стремительном распространении инфекции? В этом ученым еще предстоит разобраться.

Генетический аспект проблемы

В генетическом плане природная РНК коронавируса летучих мышей составляет только 70% длины РНК синтетически созданного вируса. На 15% РНК коронавируса состоит из генов атипичной пневмонии типа SARS и еще на 15 % – из участка вируса СПИД (ВИЧ). Медики утверждают, что по клиническим свойствам новый синтетически созданный коронавирус действует на организм человека точно так, как вирус СПИД (ВИЧ), который сразу при попадании в организм человека полностью уничтожает иммунную систему. После уничтожения иммунной системы, что относится к проявлению свойств СПИД (ВИЧ), коронавирус беспрепятственно размножается в легких и быстро вызывает смерть от двусторонней пневмонии. Именно беспрепятственное размножение коронавируса в организме на фоне отсутствия иммунитета приводит людей к гибели! Как показывают клинические исследования, даже после выздоровления от болезни, вызванной модифицированным коронавирусом, у пациента отсутствует иммунитет к этому вирусу, потому что синтезированный в Китае штамм РНК коронавируса уничтожает иммунную систему точно так же, как это делает вирус СПИД (ВИЧ)!

Обратите внимание, что природный (не модифицированный в военных лабораториях) коронавирус, которым человек заражается непосредственно от летучих мышей, не вызывает у людей клинических симптомов СПИД (ВИЧ) в виде уничтожения иммунитета и не вызывает клинической картины атипичной пневмонии! Это очень важно, так как в модифицированном коронавирусе, созданном в военной лаборатории китайского города Уханя, явно наличествуют свойства бактериологического оружия, цель которого – уничтожение людей!

Профилактика эпидемий в будущем

Что необходимо делать человечеству, чтобы эпидемии, вызванные «боевыми» вирусами, больше не повторялись на Земле? Какие меры профилактики нужно принимать?

Обратите внимание на тот факт, что бактериологическое оружие разрабатывается в секретных военных лабораториях не только Китая, но и США, России, Англии, Франции, Германии, Бразилии и других государств. Поэтому в будущем виновником эпидемии может быть другой микроорганизм: видоизмененный штамм бациллы сибирской язвы, чумы, модифицированный вирус Эболы или натуральной оспы. Самое большое количество военных лабораторий, разрабатывающих бактериологическое оружие, принадлежит США (138). Лаборатории размещены как на территории Штатов, так и за их пределами.

Современное мировое сообщество должно требовать от своих правительств уничтожения всех секретных лабораторий, создающих бактериологическое оружие. Нет абсолютно никакой гарантии, что совершенно непреднамеренно какой-нибудь зловредный вирус, созданный как бактериологическое оружие, не покинет пределы секретной лаборатории в США, России, Англии, или Франции и не распространится по всей планете. Есть очень большая вероятность того, что в ближайшем будущем необычайно патогенный и очень злокачественный микроорганизм, созданный в секретной микробиологической лаборатории какого-то государства, распространится по странам и континентам и вызовет эпидемию, похожую на пандемию коронавируса. Все экономические потери и все эпидемиологические мероприятия повторятся. Даже может случиться так, что более опасная инфекция, выскользнувшая из секретной лаборатории, станет причиной гибели цивилизации на Земле. Поэтому в целях выживания человечества все секретные военные лаборатории по разработке бактериологического оружия необходимо немедленно уничтожить!

Публикация — из № 83 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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