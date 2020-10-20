«Белавиа» продлила отмену некоторых рейсов

Национальная авиакомпания не будет выполнять рейсы в Ригу и Таллин до 24 октября. Такая информация опубликована на сайте перевозчика.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент также временно приостановлены рейсы в Ригу, Таллин и Лоранку до 14 ноября.

Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад — до 1 ноября. Рейсы в Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Пассажирам предоставили право вернуть или обменять билеты до 30 марта следующего года. Обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.

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