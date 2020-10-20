Андрей САВИНЫХ: «Врачи говорят, что коронавирусом переболеют все…»

Депутат Палаты представителей, экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных рассказал «Народной Воле», что через несколько дней после того, как у него подтвердился коронавирус, заболела и его жена.

По словам Савиных, сегодня в Палате представителей немало тех, кто подхватил COVID-19.

Напомним, что Андрей Савиных ушел на больничный с 5 октября.

«У меня диагностирован коронавирус, – сообщил депутат в соцсетях. – Я соблюдал разумные меры безопасности – дистанция, дезинфекция рук.

Но этого оказалось недостаточно. По работе вне пределов Палаты представителей мне приходилось контактировать с большим количеством людей. Поэтому даже с учетом мер предосторожности это был вопрос времени. Я сознательно выбрал такое поведение – осторожное, но не ломающее продиктованный временем ритм деятельности. Я и сейчас уверен: я могу в разумных пределах управлять обстоятельствами, а не слепо подчиняться им. Даже эпидемия не должна останавливать ход жизни!»

– Андрей, расскажите, тяжело болезнь протекает?

– Не скажу, что очень тяжело. Но лежу, лечусь, в изоляции.

– А как всё начиналось?

– Запахи пропали, вкус пропал, температура держалась около трех дней, потом вроде бы нормализовалась, но диагностировали воспаление легких – самое распространенное осложнение от коронавируса. Теперь вот на антибиотиках приходится сидеть…

– С дыханием есть проблемы?

– Тьфу-тьфу, вроде бы нет. Но я в хорошей физической форме. Это все просто нужно пережить…

– Температуру сбивали?

– Нет. У меня выше 40 не поднималась, до 39 градусов.

– В больницу не предлагали лечь?

– Нет, у меня не тяжелая форма. Да и врачи уже поняли, какие последствия, кого надо госпитализировать, когда надо волноваться, а когда нет.

– А жена? Уберегли?

– Нет. Она подхватила вирус через пару дней после того, как я заболел. И у нее точно такая же картина…

– А как вы вообще поняли, что это тот самый модный вирус? Сразу на КТ отправили, хрипы в легких были?

– Всё случилось вообще самым неожиданным образом! Я должен был ехать в Москву, но сейчас ведь так просто не уедешь – нужно делать справки. Я совершенно спокойно в пятницу поехал оформлять справки, сделал тест. И еще такое настроение у меня было – думаю: ай, что-то неохота ехать.

– И Вселенная вас услышала…

– Да. В субботу позвонили и сообщили, что у меня результат теста положительный. И все поездки сразу отменились. А в воскресенье уже поползла температура… Это хорошо, что болезнь успел схватить в самом начале!

– В соцсетях шутили, что сейчас весь парламент как контакт первого уровня должен уйти на самоизоляцию. Вы же выступали на открытии сессии, общались с коллегами…

– Коллеги теперь считаются контактами второго уровня. И да, есть те, кто заболел. Правда, не могу сказать, что болеют именно те, с кем я больше всего контактировал.

Я от врачей услышал: коронавирусом переболеют все, мы всё равно от него никуда не денемся. Этот вирус с нами всерьез и надолго, берегись не берегись – все равно попадешься. Поэтому нужно заботиться о своем здоровье, укреплять иммунитет.

Публикация — из № 83 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться: