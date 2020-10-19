В Беларуси может исчезнуть список запрещенных для женщин профессий

В Беларуси могут отменить список запрещенных для женщин профессий, которых сегодня 182, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе “Неделя” на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

“Конечно, этот перечень сокращается. Но к этому списку тоже надо подойти с осмыслением. Женщину не возьмут в профессию, только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию”, – сказала Ирина Костевич.

По ее словам, есть случаи, когда по списку женщина не может работать по определенной профессии, но по факту это происходит, если там обеспечены безопасные условия работы. В пример она привела женщин, которые работают водителями большегрузных автомобилей.

“Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен”, – считает министр.

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