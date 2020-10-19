Самая значимая премия в белорусской литературе – премия имени Ежи Гедройца – нашла своих обладателей. Победителей огласили на фестивале “Прадмова”.

Ими стали Сергей Дубовец за книгу “Тантамарески” (приз – Br15 тыс.), Андрей Адамович, “Песня пра Цімура” (приз — творческий отпуск на острове Готланд в Швеции), Зараслава Каминская, “Калядны стол” (приз — издание аудиокниги).

В шорт-лист премии в этом году вошли также Адам Глобус (“Рысы”), Анна Северинец (“Гасцініца “Бельгія”) и Ольга Гапеева (“Кэмэл-Трэвэл”).

Первую премию победителю вручал Януш Леон Вишневский.

Тантамаресками принято называть стенд для фотосъемки с отверстием для лица. Обычно это хардпостер или ростовая фигура с отверстиями для лица с изображением персонажей в разнообразных позах и ситуациях с различными фонами.

В основу книги Сергея Дубовца с аналогичным названием легло повествование о суде над известным ошмянским краеведом и таможенником Алесем Юркойтем. Дубовец посетил все 50 заседаний суда, заслушивавшего это дело, и остался уверенным в невиновности Юркойтя и судимых с ним “ошмянских таможенников”. Суд, о котором идет речь, состоялся в 2016 году и имел громкий общественный резонанс.

Фестиваль “Прадмова” должен был состояться еще в апреле, но из-за пандемии был перенесен на осень. Фестиваль проводится с 2018 года и является площадкой для коммуникаций между авторами, издателями, редакторами, иллюстраторами, дизайнерами и читателями.

Главная независимая премия Беларуси была учреждена в 2011-м и вручается с 2012 года за лучшую книгу, изданную в бумажном или электронном вариантах в предыдущем году на беларусском языке в жанрах художественной и документальной прозы. Учредителями выступили посольство Польши в Беларуси, Польский институт в Минске, Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей. Награда названа в честь уроженца Минска, польского журналиста и политика Ежи Гедройца.

Главный приз в разные годы присуждался Владимиру Некляеву, Павлу Костюкевичу, Виктору Казько, Игорю Бобкову, Максу Щуру, Змитру Бартосику, Владимиру Орлову, Илье Сину.

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