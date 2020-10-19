Освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, который был на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ

19 октября стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, он был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него, сообщает TUT.BY.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.

Адвокат Антон Гашинский сообщил TUT.BY, что Виталию Шклярову изменена мера пресечения, он вышел на свободу.

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