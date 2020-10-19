На Светлогорском ЦКК — пожар. Погиб человек

На Светлогорском ЦКК прямо сейчас горит резервуар, работает МЧС.

По предварительной информации спасателей, погиб один человек. По нашей информации речь идет о 41-летнем сварщике.

По информации TUT.BY, пожар произошел в цеху регенерации, предположительно, горит талловое масло.

Взрыв произошел примерно в 11.00. Жители деревни Якимова Слобода, расположенной рядом с заводом, рассказали TUT.BY, что сначала услышали грохот, затем повалил черный дым.



Напомним, 30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда Алексей Сасновский, попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела — позже он умер. Также с ожогами был госпитализирован рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.

Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.

Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов: то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония. А в мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.

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