Минтруда предлагает ввести для многодетных мам семичасовой рабочий день с сохранением зарплаты

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе “Неделя” на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

“Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день. Нас поддержали, в 2021 году мы будем входить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали”, – рассказала Ирина Костевич.

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