Минское “Динамо” дома “всухую” уступило московскому “Спартаку” в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.

“Зубры” не могут забросить второй поединок кряду, 16 октября минчане в родных стенах проиграли “Локомотиву” (0:1).

“Динамо” с 21 набранным очком идет четвертым в таблице “Запада”.

ДИНАМО Мн — СПАРТАК — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

МИНСК. “Минск-Арена”. Начало — в 17.10.

ДИНАМО Мн: Толопило (Колосов), Колячонок — Менелл, Дроздов — Шарангович — Когалев; Шинкевич — Соловьев, Буйницкий — Протас — Ревенко; Дерябин — Знахаренко, Мартынов — Усов — Аносов; Ногачев — Литвинов — Пинчук; Фальковский, Павленко.

СПАРТАК: Гудачек (Беспалов); Юсе — Вишневский, Широков — Лехтеря — Радил; Рылов — Пивцакин, Злобин — Зубов — Аркалов; Кулик — Зубарев, Федоров — Ганзл — Цыплаков; Кутейкин — Никишин, Талалуев — Юньков — Шабловский.

ШАЙБЫ: 0:1 — Радил (Лехтеря, Юсе, 25.34 — бол.). 0:2 — Лехтеря (Радил, Кулик, 33.24). 0:3 — Радил (Вишневский, Широков, 59.22 — п.в.).