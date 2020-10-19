Какие продукты не стоит покупать даже по скидкам и акциям

Снижение цен – отличный маркетинговый ход, которым сейчас пользуются практически все розничные магазины. За каждой подобной акцией стоит определенная цель: или привлечение покупателей, или сокращение остатков с выходящим сроком годности, или увеличение продаж. Как устоять перед заманчивыми предложениями и не купить по дешевке продукты, польза которых сомнительна?

Маринованное мясо

При покупке стоит знать, что обычно в маринады добавляют различные усилители вкуса и воду, чтобы увеличить срок хранения готового продукта. Кроме того, бывает, что недобросовестные продавцы таким образом пытаются реализовать товар с истекшим сроком годности: за большим количеством специй и уксуса они маскируют аммиачный запах портящегося мяса.

Тертый сыр

Если вам нужен сыр, покупайте кусковой. Качество тертого продукта может обмануть ваши ожидания. К примеру, его могут сделать из старого сыра или не соответствующего указанной на упаковке марке. Но хуже всего, что в некоторые разновидности, например, в пармезан, производители намеренно добавляют целлюлозную пудру. Она не имеет запаха и вкуса, зато хорошо впитывает влагу и помогает избежать образования комочков в сыре. Уверены, что хотите платить за опилки да еще и есть их?

Финики и курага

Если на прилавке магазина вы видите липкие и блестящие финики, лучше пройдите мимо. Такой вид сухофруктов говорит о том, что их отмачивали в сахарном сиропе, который, в свою очередь, является идеальной средой для бактерий.

Что касается кураги, то она не должна быть ярко-оранжевой. Такой цвет производитель получает за счет ее обработки диоксидом серы. У человека эта добавка может провоцировать головную боль и першение в горле.

Крабовые палочки

Пожалуй, ни для кого не секрет, что в составе этого продукта никаких крабов нет. Впрочем, как и рыбы. Крабовые палочки состоят лишь из углеводов и химических добавок.

Молотые специи

Как показывают проверки, не все специи одинаково хороши. К примеру, в пакеты с душистым перцем некоторые производители добавляют шелуху гречихи, в куркуму и зиру – консерванты, в корицу – кассию, а вместо шафрана фасуют лепестки бархатцев. Кроме того, молотые приправы быстрее выдыхаются и теряют аромат. Так что намного выгоднее покупать цельные приправы и измельчать их самостоятельно перед добавлением в блюдо. Так и полезнее, и вкуснее.

Апельсиновый сок

К сожалению, технология производства пакетированного сока не оставляет в напитке ничего полезного. Судите сами. После сбора апельсины обрабатывают и отправляют под пресс. Затем полученный сок идет на концентрирование – выпаривание жидкости. После этого густой концентрат переливают в бочки и отправляют на заводы. К слову, в таком виде будущий сок может храниться много месяцев – его используют по мере необходимости в зависимости от объемов и технологии производства.

Когда концентрат попадает в производственные цеха, в него снова добавляют очищенную воду, а также ароматические добавки и большое количество сахара. Затем смесь пастеризуют при высокой температуре и разливают в тару. После такой обработки говорить о пользе напитка не приходится. Хотя аскорбиновая кислота в нем все же присутствует – целых 0,2 грамма на литр.

Почти все продукты со вкусом черники

Черника – кладезь витаминов. Однако в пищевой промышленности «живую» ягоду редко используют. Почти все, что производится со вкусом и кусочками так называемой черники, – маффины, батончики, хлопья, мюсли, йогурты и даже шоколад – сделано с использованием красителей, восстановленного черничного сока и ароматизаторов.

Кофе 3 в 1

Пользу организму такой напиток точно не принесет, да и кофейный аромат от него вы вряд ли почувствуете. Скажете, удобно? Возможно. Однако в следующий раз, приобретая пакетик, помните: в нем содержится много вредных добавок и сахара. Лучше просто сделать себе черный кофе и добавить в него молоко.

Овощи и фрукты как с картинки

Плоды без изъянов, с идеальными формами и ярким цветом зачастую не несут никакой пользы. Как правило, такие овощи и фрукты напичканы химикатами, которые и придают им столь привлекательный вид.

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