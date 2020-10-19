Представитель президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал в интервью телеканалу Белсат, что готовится список предприятий, счета которых будут арестованы. По какому принципу будут отбирать фирмы, политик рассказал подробнее. Впрочем, по его словам, будет расширен и список санкций в отношении отдельных персоналий.

«Фактически Беларусь — в экономическом коллапсе. По моим данным, на этой неделе в Совете министров Беларуси рассматривали вопрос распределения 500 миллионов долларов, которые дал Путин на поддержание белорусской экономики. Решалось, банкротится ли банковская система, или сохранить главные предприятия», — рассказал Павел Латушко.

«Принято решение — средства в первую очередь отдать предприятиям, чтобы они смогли выплатить зарплаты. В ближайшее время это приведет к банкротству банковской системы, к тому, что у нас будут финансово неспособны ряд банков страны. Путин и Россия будут вынуждены доинвестировать в Беларусь. Это также не соответствует интересам России. Финансируя Беларусь, они должны получать что-то взамен. Это можно использовать. Поэтому вся эта нестабильность дает плюсы российской политике в отношении Беларуси и минусы. Но мне кажется, что минусов гораздо больше, поэтому они заинтересованы заменить Лукашенко на более стабильного и предсказуемого лидера», — передает слова политика Белсат.

По словам Павла Латушко, в Евросоюзе тоже еще думаю стоит ли и какие экономические санкции вводить против Александра Лукашенко.

«Сложный и противоречивый вопрос. Об этом идут дискуссии в ЕС с нашими партнерами. Есть несколько категорий санкций. Первая-список политических лиц, виновных в нарушении избирательного законодательства, отдающих приказы против мирных демонстрантов осуществлять насилие. Второй элемент-экономическое преследование таких лиц. Третий-могут быть точечные санкции в отношении предприятий, финансирующих режим. Четвертый-могут быть секторальные санкции экономики. Пятый-общеэкономические санкции. Пятый элемент наиболее сложный. Вряд ли сегодня можно рассчитывать, что ЕС примет скоординированную позицию на этот счет», — уточнил член президиума Координационного совета.

«Европейские страны должны реагировать на постулаты своего общества, а не на наши просьбы и предложения. В ближайшее время список будет расширен – на Александра Лукашенко и лиц, непосредственно принимающих участие в нарушении законодательства, — рассказал Павел Латушко. — Это работники милиции, прокуратуры, следователи, судьи, руководители и заместители райисполкомов, которые занимались фальсификацией, члены избирательных комиссий».

«Список, к сожалению, довольно большой, это тысячи людей», — констатировал политик.

«Экономические санкции будут. Готовится список предприятий, которые поддерживают режим и помогают отмывать деньги. Здесь нужно понять тем, кто еще поддерживает режим Лукашенко, сколько украдено за эти годы денег из Беларуси. Министрами, премьер-министрами, президентом, его окружением, управлением делами президента», — утверждает Павел Латушко.

«Структура, которая не имеет прозрачного бюджета. Это деньги, которые вымывались в схемах при экспорте «БелАЗов», МТЗ, деньги, связанные с перерабатыванием нефти, калийными удобрениями, белорусским металлургическим заводом. У нас есть данные по всем этим направлениям. Соответствующее досье будет сделано. Его передадут в европейские структуры и США. Все эти счета будут арестованы. Все причастные будут наказаны в соответствии с законодательством. У нас сейчас работает команда, которая готовит эти материалы. Есть юридическая компания, Международные адвокаты. Что касается секторальных и общих санкций, думаю, это сложный вопрос. Прежде всего это в руках Евросоюза», — уточнил политик.

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