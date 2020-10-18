Выпускники театрального факультета записали видеообращение к руководству Белорусской государственной академии искусств и Министерства культуры.

«Михаил Борозна, зачем вы выстрелили себе в ногу?» – задают они вопрос ректору учебного заведения, который посмел уволить народную артистку Беларуси Зою Белохвостик.

«Вот уже два месяца, как мы наблюдаем недальновидность руководителей государственных учреждений, которые увольняют своих лучших работников», – говорится в обращении.

Увольнение педагога бывшие выпускники мастерской Белохвостик приравнивают к профессиональному преступлению. Они требуют восстановить ее в должности.

Участники обращения проводят параллель и отмечают, что министр культуры страны Юрий Бондарь уже вошел в историю как разрушитель Купаловского театра, в котором много лет служила Зоя Белохвостик.

«С чем войдете в историю вы, Михаил Григорьевич, ректор, уволивший одного из лучших театральных педагогов страны?» – спрашивают ученики звезды купаловской сцены.

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