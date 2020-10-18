На 18 октября выздоровели и выписаны 79757 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 87698 человек с положительным тестом на COVID-19, на 635 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2222310 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 39775831 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1111224 человека.

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