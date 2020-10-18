Американские исследователи из Индианского университета определили 50 наиболее частых симптомов, которые проявляются под воздействием коронавируса в организме человека. В их исследовании участвовали 1600 респондентов, пишет доктор Итай Галь в ynet.co.il.

Самыми частыми являются утомляемость, мышечная боль, одышка. Также популярны жалобы на отсутствие концентрации внимания, головную боль, головокружение, бессонницу, нарушение памяти.

COVID-19 проявляется болями в груди, горле, суставах, кашлем, тахикардией, расстройствами пищеварения, потерей обоняния и вкуса, лихорадкой, ознобом, выпадением волос, проблемами со зрением, высыпаниями по телу.

Всего же с момента вспышки пандемии коронавируса было зарегистрировано более 170 болезненных симптомов при инфицировании людей COVID-19. Многие из них связаны с обострением различных хронических или сопутствующих болезней.

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