Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), основной задачей которой является борьба с голодом, вчера отпраздновала 75-летие. В этот же день отмечался и Всемирный день продовольствия. Сегодня глобальная пандемия COVID-19 обнажила хрупкость современной агропродовольственной системы и еще раз доказала, что организации рано “отправляться на покой”.

«Всемирная продовольственная программа родилась после катастрофы. Три четверти века спустя, когда мир переживает новое глобальное бедствие, ее роль все так же важна. COVID-19 совершенно ясно продемонстрировал, что наша миссия так же актуальна, как и в 1945 году, когда была создана ФАО. Катаклизмы стимулируют обновление. Пандемия напомнила всем, что продовольственное обеспечение и полноценное питание имеют важнейшее значение для всех людей», – заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Сегодня голодают 690 млн человек, это на 10 млн больше, чем в 2019 году. Эксперты ООН опасаются, что в такой же ситуации окажется еще от 83 до 132 млн человек. Миллионы трудящихся в сфере производства и распределения продуктов питания лишились работы.

Сейчас перед обществом стоит много задач: необходимо накормить голодающих и улучшить рацион питания всех остальных, сделать доступной здоровую пищу, обеспечить безопасность продуктов питания, предотвращать продовольственные потери, спасать исчезающие виды флоры и фауны, а также вести сельскохозяйственную деятельность, не нанося ущерба окружающей среде, отмечает Цюй Дунъюй. При этом глава ФАО призывает не перекладывать всю ответственность на сельских жителей. В наши дни, как считают эксперты, при наличии современных технологий и города могут превратиться в суперсовременные фермы.

Каждый год от болезней, связанных с голодом, погибает более 5 миллионов маленьких детей, и это происходит в мире, в котором производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить все население земного шара. Главной проблемой специалисты ФАО считают то, что треть всех продуктов питания на общую сумму 1,2 триллиона долларов в год оказывается на помойке или теряется во время сбора урожая и поставок.

В этом году Всемирный день продовольствия проходил под девизом «Взрастим, накормим, поддержим. Вместе». Это значит, что в борьбе с голодом необходимо проявить солидарность и, сотрудничая, развивать более сбалансированные продовольственные системы, нацеленные на преодоление кризиса и построение лучшего будущего для следующих поколений.

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