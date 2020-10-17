Заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе пройдет по запросу России, США и Франции. Договоренность о режиме прекращения огня между Баку и Ереваном пока не привела к деэскалации конфликта, пишет Deutsche Welle.

По запросу России, США и Франции в Совете безопасности ООН 19 октября пройдут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил агентству “Интерфакс” в субботу, 17 октября.

Ранее Совбез ООН уже проводил закрытые консультации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам встречи 29 сентября члены Совбеза призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам. В результате переговоров в Москве стороны договорились о режиме прекращения огня с 10 октября, однако еще в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Армения направила в Москву военных на встречу с представителями Минобороны Азербайджана, однако Баку отказался от аналогичного шага. Об этом вечером в пятницу, 16 октября, сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в ракетных ударах. В ночь на 17 октября Баку обвинил Армению в нанесении ракетных ударов по городам Гянджа и Мингечевир. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате атаки более десяти человек погибли и более 40 были ранены.

В свою очередь МИД Армении заявил, что азербайджанские беспилотники нанесли удары по военным объектам на юге страны. Как сообщили в ведомстве “Интерфаксу”, в результате атаки были повреждены также гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны Азербайджана отрицают атаку беспилотников. В ведомстве заявили, что на территории Армении у Азербайджана нет военных целей.

МИД Армении в Twitter также заявил, что в селе Шош Аскеранского района Нагорного Карабаха в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, населенному пункту был нанесен серьезный материальный ущерб, говорится в сообщении ведомства.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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