Сергей Дылевский, лидер стачкома Минского тракторного завода, член президиума Координационного совета во время президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов, записал видеообращение к белорусским рабочим.

“Мы – белорусы – люди с сильным характером, который помогает нам держаться в русле мирного протеста. Силовики твердят о радикализации, но насилие исходит только от них самих. Они хотят вызвать в нас агрессию, но очень важно не поддаваться и не реагировать на провокации. На мирные протесты выходит все население Беларуси: от женщин до стариков, от студентов до тех, кому тяжело самостоятельно передвигаться. Мы, рабочие, тоже должны показать свой мирный, но твердый и уверенный протест. Ребята, вспомните – это наша страна, и покажите, кто в доме хозяин”, – сказал в своем обращении Сергей Дылевский.

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