Вчера ряд высокопоставленных представителей МВД Беларуси сделал громкие заявления о применении боевого оружия против протестующих.

Сначала об этом высказался заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, затем применение оружия анонсировал начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков, к ним присоединился командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. В ответ на угрозы белорусские медики опубликовали видеообращение, в котором в том числе вновь озвучили главные требования к властям: немедленное прекращение насилия, расследование по каждому факту избиений, пыток и наказание виновных, отставка действующего президента и членов ЦИК, проведение новых честных выборов.

В случае применения силовиками боевого оружия медики пообещали принять адекватные меры.

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