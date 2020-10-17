17 октября: женский марш в Минске (фоторепортаж)

Сегодня в белорусской столице прошел уже ставший традиционным женский марш протеста. Около ста его участниц собрались у ТЦ «Дана Молл» и двинулись в сторону центра города с цветами в руках.
Затем они прошли мимо Национальной библиотеки, проезжавшие автомобили приветствовали участниц марша сигналами. Мимо них в сторону центра проследовали автомобили силовиков.
Несмотря на это, атмосфера на марше, впрочем, как и всегда, вдохновляющая.
К колонне присоединилась легендарная Нина Багинская.
Женщин сопровождали неустановленные мужчины в масках и капюшонах.
Протестующие скандировали “Жыве Беларусь!”, встречавшиеся на пути их следования мужчины отвечали: “Девушки, вы лучшие!”
Колонна проследовала мимо парка Челюскинцев, Академии наук и дошла до площади Якуба Коласа, где женщины начали расходиться.
И в заключение несколько атмосферных снимков.