17 октября: женский марш в Минске (фоторепортаж)

Сегодня в белорусской столице прошел уже ставший традиционным женский марш протеста. Около ста его участниц собрались у ТЦ «Дана Молл» и двинулись в сторону центра города с цветами в руках.

Затем они прошли мимо Национальной библиотеки, проезжавшие автомобили приветствовали участниц марша сигналами. Мимо них в сторону центра проследовали автомобили силовиков.

Несмотря на это, атмосфера на марше, впрочем, как и всегда, вдохновляющая.

К колонне присоединилась легендарная Нина Багинская.

Женщин сопровождали неустановленные мужчины в масках и капюшонах.

Протестующие скандировали “Жыве Беларусь!”, встречавшиеся на пути их следования мужчины отвечали: “Девушки, вы лучшие!”

Колонна проследовала мимо парка Челюскинцев, Академии наук и дошла до площади Якуба Коласа, где женщины начали расходиться.

И в заключение несколько атмосферных снимков.

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