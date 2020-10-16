Завалим и следующую пятилетку?

Заговорили о подготовке к очередному Всебелорусскому народному собранию. В связи с этим правительство приоткрыло некоторые показатели прогноза на следующий год и будущую пятилетку. Однако уже можно подводить итоги уходящей пятилетки и сравнить их с тем «светлым будущим», которое нам сулили пять лет назад. Если коротко, практически ни один из контрольных параметров не выполнен. Ни по ВВП, ни по росту производительности труда и зарплат, ни по пенсиям, ни по экспорту, ни по жилью. Исключением может стать только уровень инфляции, и то если Нацбанк ее удержит к концу года в запланированном 5-процентном показателе.

Если в этом году пока ВВП в минусе, то, по мнению разработчиков прогноза, его рост будет неуклонно ускоряться: в 2021 году – 1,8%, 2022-м – 2,9%, 2023-м – 3,8%, 2024-м – 5,4% и в 2025 году – не поверите – 6%. А за пятилетку ВВП прирастет на 21,5%. На этот раз чиновники рассчитывают, что основной прирост экономике даст не экспорт, а внутренний спрос. Где же можно увидеть внутренний потенциал для ускорения экономики? Экономика в рецессии, предприятия обложены долгами, склады забиты готовой продукцией, непрерывно растет доля убыточных фирм и компаний, а вместе с ними и убытки.

Естественно, события после фальшивых президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года не улучшили состояние экономики, которая и без этого давно работает по нисходящей. Как указывают аналитики, рост ВВП за истекающую пятилетку не дотянет и 107% при задании 112,1–115%. Среднегодовой прирост производительности труда снизился с 5,82% в 2006–2009 годах до 1,09% в уходящей пятилетке. ВВП за 8 месяцев этого года снизился на 1,3%. При этом отмечается ускоренный рост убытков многих предприятий. На 1 июля 2020 года они составили 5523,8 млн рублей. Отдельные предприятия до 60% и более своей выручки расходуют на погашение кредитов.

Может, не без этого разработчики планов на новую пятилетку проявили определенную скромность в прогнозной динамике объемов ВВП в долларовом эквиваленте: 2021 год – 61,256 млрд, 2022-й – 64,829 млрд, 2023-й – 69,031 млрд, 2024-й – 74,618 млрд и 2025 год – 81,104 млрд «зеленых». Следовательно, достижение стомиллиардного ВВП, как то было предписано сверху, отодвинуто до лучших времен. Отметим, что наивысшее значение ВВП Беларуси достигнуто в 2014 году – 76 млрд долларов.

Если разделить показатели ВВП в рублях на показатели в долларах, можно вывести динамику курса белорусского рубля к доллару по тем же годам пятилетки: 2,57; 2,63; 2,70; 2,76 и 2,83. Здесь виды правительства, на мой взгляд, чересчур оптимистичны. Аналитики гадают, не достигнет ли уже к концу этого года курс доллара символичных 3 рублей. А у разработчиков и через пять лет этого не будет. Как будто наш экспорт взметнется вверх, потому что баррель нефти снова подорожает до 100 и выше долларов, а тонна калийных удобрений на мировом рынке будет стоить свыше 400 долларов. И возрожденный ПВТ вновь нам будет приносить миллиарды долларов чистоганом. Полный апгрейд!

Или правительство забыло, что белорусский внешний госдолг с его гарантиями уже достиг 26,6 млрд долларов, или 65,5 млрд рублей, и подбирается к 50 процентам ВВП – «красной черте» для развивающихся стран? Что золотовалютные резервы Беларуси после того, как Нацбанк истратил в виде валютных интервенций на валютной бирже в августе 1 млрд долларов, чтобы затормозить курсовое падение белорусского рубля, а Минфин выплатил текущие долги, ужались с 8,8 до 7,4 млрд долларов? А к 1 сентября госдолг Беларуси достиг рекордных 57,8 млрд рублей.

Чиновники анонсировали увеличение средней зарплаты по стране до 1794,9 рубля, или в валютном эквиваленте с сегодняшних 490 до 687 долларов, в том числе за счет увеличения производительности труда на 22%. Кстати, рекордное значение средней зарплаты в Беларуси достигнуто в июле 2014 года – 625 долларов. Зарплата учителей превысит, по планам правительства, в 2025 году среднюю зарплату по стране, а зарплата врачей превысит ее в 1,5 раза. Но как обеспечить рост зарплат в бюджетной сфере, если государственный бюджет, как в этом году, на следующий год планируется с дефицитом? Для повышения зарплат бюджетникам должна увеличиваться прибыль в реальном секторе экономики, а она падает. Поэтому предпосылок для увеличения зарплат не просматривается. Если сравнить лучшие достижения страны по ВВП и средней зарплате, отмеченные в уже далеком 2014 году, с прогнозными показателями правительства на следующие пять лет, которые не известно, буду ли выполнены, можно констатировать: хождение по кругу продолжается.

Сегодня для возрождения белорусской экономики необходимо доверие общества к государственным институтам, к их действиям и к их планам. Поэтому начинать нужно не с «планов громадья», а с диалога между властями и обществом. Народ ждет не формальных перемен, а реальных. И к власти должны прийти новые люди, не обремененные старыми догмами, а нацеленные на современные методы управления страной.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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