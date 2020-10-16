В Эраньи недалеко от Парижа неизвестный обезглавил человека. Перед этим преступник выкрикивал исламистские лозунги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Полиция застрелила злоумышленника. Дело ведет антитеррористическая прокуратура, передает 360tv.ru.

На место ЧП отправился премьер-министр страны Жан Кастексо. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен переговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром. Дарманен принял решение вернуться из заграничной поездки. Он находился с визитом в Марокко.

Полиция Валь-д’Уаз в своем Twitter попросила местных жителей избегать района, где произошло преступление.

По данным BFMTV, все произошло примерно в 17.00 по местному времени (18.00 по Минску) около школы в департаменте Валь-д’Уаз. Мужчина угрожал стражам порядка ножом, после этого они открыли огонь.

По информации газеты Parisien, по предварительной информации, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечается издание, недавно убитый проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества».

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