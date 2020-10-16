В Канаде ребенок нашел скелет динозавра

Останки молодого гадрозавра нашел 12-летний мальчик. Возраст находки составляет примерно 69 миллионов лет.

Скелет динозавра из 50-ти костей был найден 12-летним Натаном Грушкиным в канадской провинции Альберта. Находку, возраст которой оценивают примерно в 69 миллионов лет, парень обнаружил еще в июле, во время похода. Но раскопки остатков динозавра только завершились, сообщает ВВС.

Отмечается, что подросток увлекается всем, что связано с темой динозавров, с шести лет. Мальчик часто ходит с отцом в походы в заповедник Альберты. Год назад они наткнулись на мелкие остатки, похожие на фрагменты костей, а уже этим летом вернулись на то же место и осмотрели их внимательнее.

“Я был настолько шокирован, что мне на самом деле удалось найти эти остатки. Я всегда был очарован тем, как их кости превращаются из костей, подобных нашей, в твердую породу”, – рассказывает Натан.

Грушкины обратились в Королевский музей Тирелла, который находится в Альберте, после чего на место находки были отправлены эксперты.

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