В какие страны белорусы могут полететь без карантина и теста на коронавирус?

По новым правилам, которые сформулировал Минздрав, любой иностранец, приезжая в Беларусь, должен иметь документ об отрицательном результате теста на COVID-19.

А куда сегодня могут поехать белорусы без предварительного теста и обязательного карантина по прибытии?

«Народная Воля» изучила правила въезда в другие страны.

Украина. Иностранцы и лица без гражданства могут пересекать государственную границу на въезд в Украину при наличии полиса страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины. Страховка должна покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действовать на протяжении всего срока вашего пребывания в Украине.

Болгария. Для граждан Беларуси правительство Болгарии сняло запрет на въезд. Правда, из Минска на сегодняшний день нет прямых рейсов в Болгарию. Были чартерные, но последний рейс из Минска в Бургас улетел в конце сентября. Раньше у «Белавиа» был регулярный рейс в Софию, но сейчас его почему-то нет.

Италия. Границы открыты. Как отмечает МИД Беларуси, помимо обладателей европейского паспорта въезд разрешен для граждан любых стран, «путешествующих в целях учебы, трудовой необходимости, по мотивам здоровья, в связи с чрезвычайными ситуациями и для следования к месту постоянного проживания, а также для членов семей граждан и резидентов ЕС».

Монако. В княжестве Монако, расположенном на юге Европы на берегу Лигурийского моря, еще с начала мая сняты все ограничения на передвижение.

Северная Македония. Границы открыты. Въезд для иностранных граждан открыт без требований самоизоляции с июля.

Сербия. Границы полностью открыты. Из Минска в Белград есть регулярный рейс – самолеты летают несколько раз в неделю.

Кстати, для въезда в Сербию белорусам не нужна виза.

Турция. Сняты ограничения (в том числе условие самоизоляции) для иностранных граждан при въезде в страну воздушным, морским и наземным транспортом. При въезде в страну авиа-, наземным и водным транспортом необходимо заполнить специальную форму с указанием личных данных, номера и места в самолете, адреса пребывания в Турции. Среди постоянно действующих мер предосторожности в этой стране остаются масочный режим и социальное дистанцирование.

Кстати, правила поведения и меры предосторожности, связанные с COVID-19, для прибывающих в Турцию граждан постоянно меняются, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, поэтому надо следить за новостями.

Черногория. На интернет-странице Института общественного здравоохранения Черногории размещен список стран, из которых разрешен въезд и пребывание в Черногории без самоизоляции. Беларусь в этом списке тоже есть.

Мексика Въезд иностранных граждан разрешен. Ограничения вообще не вводились.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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