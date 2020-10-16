Сколько денег государство тратит на силовиков

В Беларуси продолжается работа над проектом бюджета на 2021 год. Naviny.by решили посмотреть, как в последние годы менялись траты на национальную оборону и силовиков.

В 2018 году произошло достаточно важное событие, которое белорусское общество в большинстве своем не заметило.

Бюджетные расходы страны на национальную оборону впервые превысили один миллиард рублей. По сравнению с 2017 годом эти расходы выросли на 16%, составив 1,1 млрд рублей.

По статье «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете-2018 предусматривалось выделение 2,1 млрд рублей (рост составил тоже 16%).

В том числе на органы внутренних дел предполагалось выделить почти 800 млн рублей (рост 15%).

В 2019 году расходы на нацоборону снова увеличились – в этот раз на 135 млн рублей. Еще 191 млн рублей государство добавило к тратам на судебный корпус и правоохранителей, включая 63 млн рублей – на работу ОВД.

В 2020 году на национальную оборону из республиканского бюджета было выделено уже 1,3 млрд рублей. То есть по сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 16%, или на 215 млн рублей.

Статья расходов «Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» в бюджете за этот год составила 2,5 млрд рублей – рост по сравнению с 2017 годом составил 28%.

При этом на органы внутренних дел бюджет-2020 выделял 915 млн рублей (рост на 26% по сравнению с 2017 годом).

Проект бюджета на 2021 год будет доработан в октябре, планируется, что он вновь будет дефицитным.

Как стало известно, расходы на национальную оборону в следующем году предполагается увеличить на 31% – до 1,7 млрд рублей. А финансирование судебной власти и правоохранительной деятельности – на 12%, до 2,8 млрд рублей.

В том числе поддержка органов внутренних дел будет увеличена на 12% – до 1,023 млрд рублей. Таким образом, траты в госбюджете на правоохранителей впервые превысят цифру с девятью нулями.

Здесь будет уместным привести суммы, которые государство намерено потратить на национальную экономику.

Расходы по этой статье в 2021 году вырастут всего на 6% – до 3,7 млрд рублей.

При этом выделение бюджетных денег на некоторые отрасли предлагается вообще сократить.

Так, финансирование промышленности может быть снижено на 3%, до 960 млн рублей, ЖКУ и жилищного строительства – на 20%, до 400 млн рублей.

БЛИЦ «Народной Воли»

Будете ли вы голосовать за такие огромные расходы в 2021 году на силовые структуры?

Наталья ТАРАСЕНКО, член Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

– Я по телефону никаких комментариев не даю.

Игорь МАРТЫНОВ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, полковник:

– Я еще не смотрел все эти данные подробно, но национальная оборона подразумевает достаточно объемный спектр задач, которые необходимо решать. Если проводить параллели, то по сравнению с другими странами по расходам на национальную оборону мы находимся даже ниже серединного уровня. Западные страны на национальную оборону тратят порядка одного процента от ВВП, а у нас – максимум 0,3–0,4 процента. Возьмите даже такой вопрос, как закупка вооружения. Знаете, сколько строит американский истребитель F-16? 120 миллионов долларов. Один танк – современный, например, модернизированный Т-72, Т-90 – 2,5–3 миллиона долларов. Это все тоже национальная оборона.

Готов ли я голосовать за увеличение расходов на национальную оборону? Еще не могу сказать об этом, потому что пока не работал с бюджетом – он только поступил в профильную комиссию, я его не изучал. Но надо внимательно посмотреть на все статьи расходов, на что конкретно идет это увеличение средств. Если на приобретение вооружения – конечно, поддержу, потому что надо обновлять технику, те же средства противовоздушной обороны и многое другое.

Андрей САВИНЫХ, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, экс-посол Беларуси в Турции:

– Если честно, я пока цифр не видел, но буду все внимательно смотреть, просто сейчас я на больничном и, к сожалению, выключен из активного рабочего процесса. Точно знаю, у нас большая проблема с пенсиями и с зарплатами бюджетников, прежде всего – преподавателей. Это те вещи, которые для меня после разговоров с моими избирателями являются приоритетными. И эти вещи я обязательно буду поддерживать. Ну и надо смотреть, действительно ли идет такое серьезное увеличение расходов на силовые структуры и чем оно обосновано.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:

– Я пока не виде законопроект о бюджете, а когда увижу, изучу, обязательно все прокомментирую. Думаю, и обсуждения будут. Но в целом я сторонник поддержки нашей национальной безопасности. Потому что не поддержим мы – другие подхватят эту тему. Так что поговорим на эту тему позже, когда все депутаты получат законопроект.

Олег СУКОНКО, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

– Я еще не видел бюджета, а то, что цитируется, – это все разговоры пока. Когда увижу реальные цифры, проект закона, тогда буду решать, как голосовать.

Виктор ЧАЙЧИЦ, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от города Минска:

– Бюджет – он ведь не с потолка берется. Всегда выясняется и обосновывается, для чего нужны расходы на то или иное направление. И если экономисты все просчитали, а Министерство обороны пришло к выводу, что нужно увеличить расходы на национальную оборону, значит, есть причины. Этот вопрос еще будет обсуждаться, и в парламенте в том числе. Но на сегодняшний день я не имею оснований сказать, что не доверяю тем специалистам, которые работали по данной теме. А поддержат ли законопроект о бюджете депутаты – время покажет. Могу еще добавить: народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить другую. Об этом не стоит забывать.

Валерий ВОРОНЕЦКИЙ, член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:

– Я готов голосовать за увеличение расходов на образование, на культуру, на здравоохранение и на все то, что улучшает самочувствие наших граждан. На самом деле страна и государство людям даны для того, чтобы комфортно жить, самореализовываться, развиваться. Вопросы национальной обороны и безопасности, безусловно, тоже очень важны, и правопорядок должен быть на основе закона. Главное, чтобы закон выполнялся, и правоохранительные органы занимались охраной правопорядка, а не другими функциями.

ОТ РЕДАКЦИИ

Внимательные читатели наверняка заметили: почти все, к кому мы обратились с вопросом «Будете ли вы голосовать за такие огромные расходы в 2021 году на силовые структуры?», ответ свели к Министерству обороны. И ни слова о том, что, скажем, на 12 процентов планируется увеличить расходы на содержание тех же органов внутренних дел. А что, есть острая необходимость в такой же пропорции наращивать расходы на обслуживание судебной системы?

Удивительные депутаты – никто, кроме Валерия Воронецкого, не заикнулся, что в первую очередь надо подумать, как увеличить расходы на национальную экономику, образование, культуру, здравоохранение. Неужели они думают, что белорусские налогоплательщики согласятся с тем, что наша страна и дальше будет милитаризироваться, в то время как благосостояние народа падает?

Учитывая особую важность проблемы, редакция «Народной Воли» предлагает всем желающим высказаться по этой теме на страницах следующих номеров газеты.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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