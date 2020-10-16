Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Координационного совета, сообщает СК.

Следственный комитет утверждает, что в ходе расследования им получены доказательства, которые свидетельствуют о совершении отдельными лицами, входящими в состав Координационного совета, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская – она объявлена в межгосударственный розыск за якобы призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.

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