С 1 января 2021 года белорусы не смогут получить бумажный паспорт

С 1 января 2021 года ни один белорус не сможет получить старый образец паспорта, об этом рассказали в министерстве юстиции газете «Звязда».

С 1 января 2021 года ни один белорус не сможет получить старый образец паспорта. Если документ нужно будет изменить или получить новый, человеку дадут уже два документа: для отношений внутри Беларуси — ID-карту, а для выезда и использования за пределами нашей страны — биометрический паспорт.

— Беларусь приняла в этом направлении серьезное решение. Каждый, кто получает ID-карту, автоматически приобретает электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности. Это позволит нам получить «цифрового человека», — уверен Сергей РУДНЕВ, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг. — Сегодня над этим проектом работает более 50 госорганов и организаций. В стране нет ни одной сферы деятельности, где бы не требовалась бы личность гражданина. Все процессы начинаются с ID-номера.

На ID-карте будут собраны данные, которые практически никогда не меняются: дата рождения, имя, отчество, фамилия, пол. Остальные сведения о человеке достаточно изменчивы. Сегодня ты замужем, завтра —нет, сегодня в одном месте работаешь, завтра в другом, сегодня у тебя один ребенок, завтра — два. И эту динамичную информацию прописывать на ID-картах не будут.

Сертификат физического лица

Самый простой пример, когда требуется информация о человеке, — процесс его регистрации. С 2021 года, чтобы зарегистрировать человека с помощью ID-карточки, понадобится получение онлайн-информации посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) «Регистрационный учет» или Регистра населения.

— Цифровой паспорт совершит в стране революцию. Так же как появление такси Uber, которое изменило подходы к сервисам и мышление людей. Нам показали, как это может работать в онлайне без диспетчерских служб. Наша задача сейчас — создать условия для перевода всех процессов в онлайн-взаимодействие, чтобы минимизировать походы в различные структуры, — подчеркнул эксперт. — Второе необходимое мероприятие — полная переработка государственной системы управления открытыми ключами. С 1 января мы полностью начинаем уходить от выпуска сертификатов юридических лиц. Это будет сертификат физического лица плюс сертификат, определяющий его полномочия. Таким образом первичным субъектом становится человек, а процессы, происходящие вокруг него, — его атрибуты. И вариантов таких сертификатов может быть множество.

Е-конструктор

Полностью перерабатывается общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС). От старой ОАИС, которая создавалась в 2008-м, практически ничего не останется. Визуальная часть процесса цифрового представления личности человека будет базироваться сейчас на новых технологиях с новыми функциональными возможностями. С 1 января появится также конструктор административных процедур и электронных услуг всех видов — е-конструктор.

— С его помощью мы сможем создать любую административную процедуру (независимо от того, какому субъекту она будет оказываться) не за два-три месяца, а за неделю, не привлекая к процессу суперпрограммистов, — обозначил Сергей Руднев.

Нужно будет менять и привычку белорусов доверять документам на бумаге с обязательной печатью и подписью должностного лица. Сведения из государственного информационного ресурса априори должны считаться юридически действительными. Даже если в этом ресурсе будет какая-то ошибка, ничего страшного, ее исправят. Во всем мире чистым считается ресурс, подлинность которого 70%. Этого достаточно, чтобы качественно работать с информацией, уверен представитель Национального центра электронных услуг:

— Сейчас мы начинаем работать не с электронными файлами, подписанными цифровой подписью, а с данными, полученными из информационных ресурсов.

Родился человек — получил электронный кабинет

Новая версия портала электронных услуг появится с 1 января 2021 года.

И для каждого белоруса на базе информации из регистра населения автоматически создастся новый электронный личный кабинет, независимо от того, просил об этом человек или нет.

С момента создания (с рождения человека) кабинет имеет статус неактивный, пока человек его не активизирует в момент первичной идентификации с использованием электронной цифровой подписи с ID-карты. Здесь будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета. Даже если человек не заходил в кабинет, но государство предпринимало какие-то действия относительно гражданина, то сообщения об этом будут присылаться в кабинет. Когда человек умер, кабинет автоматически деактивируется, чтобы никто вместо него не смог совершить никаких юридически значимых процедур. В рамках платформы создается также электронный личный кабинет юридического лица, рассказал Сергей Руднев:

— С 1 января мы таким образом получаем два личных кабинета. Кабинет физического лица позволяет регулятору в лице Министерства юстиции работать с гражданами на базе данных из Регистра населения. Личный кабинет юридического лица позволит Министерству экономики работать с этими лицами. При этом каждый кабинет юридического лица будет связан с конкретным гражданином, а не с компанией.

Один человек — два паспорта

— С нового года у белорусов станет фактически по два паспорта: ID-карта для обозначения личности и биометрический паспорт, который позволит выезд из страны и будет выдаваться не обязательно, а при необходимости выехать за пределы Беларуси. Сроки выдачи такого паспорта определяются законом, как и бумажного синего, однако они будут более сокращены. Действовать документ будет десять лет, рассказала Наталья Кочина, заместитель директора по коммерческим вопросам Национального центра электронных услуг.

Все организации страны в новом году должны закупить считыватели, чтобы иметь возможность принимать граждан с ID-картами, на которых уже будет размещено необходимое программное обеспечение. На обратной стороне ID-карты находится прямоугольник, который вшивается в это устройство — это и есть цифровая подпись, которая вместе с ID-картами будет выдаваться человеку. Пользоваться ли подписью, решает сам гражданин.

— В первую очередь с осуществлением административных процедур и оказанием электронных сервисов с использованием ID-карты, наверное, столкнутся службы «Одно окно», а также все сферы жизнедеятельности человека, куда он может обратиться за оказанием услуг, — заметила замдиректора.

Абсолютно все административные услуги могут быть направлены человеку в его личный кабинет после их перевода в электронный вид. В том числе извещения от госорганов вроде штрафов и повесток. Считается, что гражданин таким образом воспринял присланную информацию и не может игнорировать ее, так как документ доставлен.

— В действующей версии единого портала электронных услуг присутствует 163 электронных сервиса (113 электронных услуг и 50 административных процедур). И с момента перехода на новую платформу нужно будет переводить на нее и все эти ресурсы, и административные процедуры, которые определены правительством. Сделать это нужно до 2024 года. Уже определен перечень из 30 наиболее востребованных админпроцедур для граждан и 30 — для юридических лиц, которые необходимо перевести в электронный вид в первую очередь уже в следующем году.

К сожалению, в рамках БИСРС пока невозможно использовать мобильные технологии, чтобы получить дополнительные данные на телефон, однако работа в этом направлении ведется. Как и планируемая полная оцифровка всей информации, хранящейся в архивах ЗАГСов.

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