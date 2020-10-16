В минувшем номере «Народной Воли» о том, какие изменения предлагается внести в Конституцию, высказался депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Свое мнение изложил и экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

Сегодня предлагаем читателям ознакомиться с позицией Общественной конституционной комиссии, которая давно разрабатывает новый Основной закон страны. Письмо в редакцию поступило за подписью ее руководителя Мечислава Гриба.

В Республике Беларусь должны пройти новые свободные и честные выборы Президента и Парламента в соответствии с единственной законной Конституцией от 15 марта 1994 года, в которой полномочия Президента ограничены двумя сроками. Поправки в Конституцию-94, внесенные по итогам референдумов 1995, 1996 (консультационный) и 2004 годов, в силу незаконности этих референдумов не имеют юридической силы.

В этой связи ОКК не усматривает смысла и возможности внесения изменений в действующую в стране де-факто, но неправомерно, конституцию, в которой закреплены узурпация власти и возможность занимать пост президента одним лицом неограниченное число сроков, перечеркнут принцип разделения властей, радикально ограничены права и свободы граждан.

Подчеркиваем, что навязываемая Лукашенко конституционная реформа не может быть демократической по сути и тем более не может разрешить главный вопрос – нелегитимности президентских выборов, статуса Лукашенко и всего правящего режима. Это попытка узаконить свою власть и переключить внимание общества, подменить общенациональную повестку дня.

Мы работаем над демократическими поправками, изменениями и дополнениями в Конституцию 1994 года. Они будут представлены на общественное обсуждение, а затем, в случае одобрения, будут приняты свободным Народом Республики Беларусь!

По поручению Общественной конституционной комиссии

Мечислав Гриб, экс-председатель Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва, руководитель ОКК.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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