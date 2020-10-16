Сегодня в интервью “Беларусь 1” начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков высказал свою точку зрения о протестных акциях и их участниках.



Он уверен, что на акции протеста выходят радикалы, которые организованы по принципу преступных групп, действовавших в 1990-е: “Солдаты цветной революции – “змагары”: настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нет. Это организованные преступные группы по принципу 1990-х годов. Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами”.

Карпенков не сомневается, что люди выходят на улицы, чтобы получить за это деньги. По его словам, таких аморальных, циничных лиц, какие сегодня участвуют в протестах, ранее он не встречал. “Но мы верим в гуманность закона, мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных “острокопытных” мы с улиц уберем”, – заявил Карпенков.



Ранее о возможности применения боевого оружия в отношении мирных протестующих заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Сегодня к замминистра обратилась его бывшая учительница истории Тамара Монтик, которая, по ее словам, всю жизнь проработала в СШ № 34 и СШ № 24 Минска, а также являлась членом экзаменационной комиссии Академии МВД Беларуси в 1990-е и 2000-е. Она призвала Казакевича как своего бывшего ученика, хорошо знающего историю, не исполнять преступные приказы против белорусского народа.

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