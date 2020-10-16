Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 16 октября выздоровели и выписаны 78990 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 86392 человека с положительным тестом на COVID-19, на 658 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2170047 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 38988886 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1099409 человек.

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