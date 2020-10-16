О роли знаменитой белорусской пловчихи в деятельности созданного в Вильнюсе Фонда спортивной солидарности Беларуси Delfi.ru рассказал координатор фонда Александр Апейкин.

Чемпионка мира, обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей Александра Герасименя прибыла в Вильнюс неделю назад и создала Фонд спортивной солидарности Беларуси. Она уже встретилась с руководством нескольких спортивных организаций, включая Литовский национальный олимпийский комитет.

“Нашей основной задачей будет предоставление финансовой, психологической, логистической и прочей помощи белорусским атлетам, которые пострадали от рук режима. Мы хотели бы усилить сотрудничество с международными организациями и спортивными федерациями с тем, чтобы обеспечить внесение ситуации с правами человека в Беларуси в европейскую и мировую повестку работы. Моя роль будет заключаться в координации всех аспектов деятельности фонда – от сбора пожертвований до коммуникации с международными организациями”, – так сама спортсменка видит свою деятельность в качестве руководителя фонда.

Сегодня спортивная общественность Беларуси активно вовлечена в проходящие в нашей стране протесты, и более 850 бывших и нынешних спортсменов распространили открытое обращение с требованием новых выборов, прекращения насилия, ответственности виновных. “После этого спортсменов сразу начали разгонять, а тех, кто участвовал в мирных акциях, сажали в тюрьму. Соответственно, мы не могли на это все спокойно смотреть и создали Фонд спортивной солидарности Беларуси”, – рассказал Апейкин и добавил, что различную помощь уже получили около 20 атлетов, а фонд также будет требовать ответственности руководителей белорусских спортивных организаций, поддержавших репрессии против атлетов.

Представители фонда также надеются на поддержку литовских спортивных организаций и на посредничество в сотрудничестве с западным спортивным сообществом.

В рамках деятельности фонда Александра Герасименя встретилась с президентом Национального олимпийского комитета Литвы Дайной Гудзинявичюте, пишет BY.Tribuna.com.

«Поговорили с Александрой о положении белорусских спортсменов в стране. Она поблагодарила литовцев за поддержку Беларуси, которая важна в этой сложной ситуации. Мы готовы поддержать спортсменов и создать им в Литве условия для тренировок», – сказала Гудзинявичюте.

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