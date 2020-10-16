«Долой Мышиного короля!»

Можно сказать, под таким неформальным зрительским лозунгом в Большом театре Беларуси на этой неделе прошла премьера новой редакции бессмертного балета П.Чайковского «Щелкунчик».

Что можно сказать о гениальном произведении искусства? Что оно, конечно, не нуждается в похвале. Но в этом случае – свою новую, авторскую, оригинальную версию создал наш великий хореограф Валентин Елизарьев. Выносил в голове и сердце, подсмотрел в собственном сне (в чем неоднократно признавался в своих интервью), а сейчас воскресил мечту после почти десятилетнего забвения этого спектакля за годы отсутствия-изгнания мастера в Большом театре. Поэтому так хочется поделиться собственным восторгом от долгожданной премьеры.

Мы увидели цельный, практически совершенный спектакль, все составляющие которого были в изумительной гармонии друг с другом. Сложнейшая и в то же время хрустальная, утонченная хореография балета – что ж, Елизарьев любит давать сверхзадачи своей труппе. Под стать и декорации – настоящие художественные полотна сценографа из Львова Евгения Лысика (пусть земля ему будет пухом). В благородных серебряных тонах, пронзительно лирические, они держат весь балет в девственно-чистом настроении. Декорации, кстати, пришлось полностью восстанавливать, так как старые за 38 лет, прошедшие со дня первой премьеры «Щелкунчика» в 1982 году, просто сгнили. Как и почти все роскошные костюмы – их создавала в свое время художник Оксана Зинченко, жена Е.Н.Лысика.

Конечно, нельзя не восхищаться безукоризненным танцем народной артистки Ирины Еромкиной. На премьере она исполняла главную партию – Машу. Добавлю, что для «Щелкунчика» подготовлены пять солисток, пять составов артистов – крепких, талантливых танцовщиков. Но исполнение первого спектакля хореограф отдал этуали Большого Ирине Еромкиной. Заслужила. «Блистательна, полувоздушна, смычку воздушному послушна…» Да, классику не надо форсировать. Но суперсложную поддержку на одной руке партнера (Олега Еромкина – увы, бывшего мужа нашей примы) надо выполнить так, будто ты всегда мечтала летать. Что вы хотите: это балет XXI века, а хореограф Валентин Елизарьев любит эффект и даже оправданный риск.

За дирижерским пультом стоял маэстро Вячеслав Чернухо-Волич – он дирижер-постановщик новой редакции балета. Мне кажется, оркестр под его руководством звучал прекрасно. Маэстро – очень музыкальный, чуткий, высокопрофессиональный лидер. Хорошо, что Большой театр нашел возможность не прерывать сотрудничество с ним (раз уж высокие органы пока не утвердили его кандидатуру на должность главного дирижера по каким-то одним им ведомым причинам). Кстати, публика встречала Вячеслава Ивановича подчеркнуто эмоциональными аплодисментами, ему даже подарили букет из красно-белых роз.

А как благодарили Валентина Николаевича Елизарьева, когда он вышел на поклоны!.. Но и хореограф умеет потрафить, надо признать, чувствам публики. Это был маленький театр! В сиреневом котелке Мышиного короля со своим фирменным отточенным жестом Елизарьев будто бы грозно вышел на авансцену и… растворился в любви обращенного к нему тысячного зала.

Да и в первый ли раз Мастер утопает в наших овациях… И, дай Бог, не в последний.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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