"Человек чести и патриот". Шахтер Антон Демков публично присоединяется к стачке на ОАО "Беларуськалий"

Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщает о том, что аппаратчик гранулирования 5-го разряда Антон Демков накануне публично отказался принимать сменное задание и объявил о присоединении к стачке.

Антон работает в цехе по производству комплексных удобрений. У него трое малолетних детей, супруга — в декретном отпуске по уходу за ребенком, которому еще нет двух лет.

В сообщении стачкома приводятся слова одного из коллег Демкова о нем: “Человек чести и патриот. Он ведет в цеху технологический процесс, обслуживает оборудование, контактирует каждую смену с аммиаком, работает в условиях большого шума и вибрации”.

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