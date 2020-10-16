Александр ЕФИМОВ: «Министерство спорта хочет всех построить в шеренгу…»

Тренер известной белорусской спортсменки, толкательницы ядра Надежды Остапчук рассказал «Народной Воле», как деградирует белорусский спорт, и высказался о том, что сегодня происходит в стране.

– Ваша ученица Надежда Остапчук сейчас заняла активную гражданскую позицию, она солидаризировалась с репрессированными спортсменами. Поддерживаете ее?

– Надя – взрослый человек и, думаю, ни в чьей поддержке не нуждается. Это когда она тренировалась, возможно, нуждалась в каких-то моих советах, а сейчас что я могу ей сказать?

Она сама принимает решения и отвечает за свои поступки, хотя у меня, конечно, тоже есть свое мнение по поводу происходящего. Нынешние протесты – это продолжение дня выборов, если кто-то об этом уже забыл. Были бы выборы проведены нормально, страна жила бы сейчас абсолютно другой жизнью.

– От недовольных Министерство спорта и туризма старается избавиться или идеологически перевоспитать.

– Еще лет 30–40 назад говорили, что такая структура, как Министерство спорта, вообще не нужна. Во всем мире спорт держится на федерациях, любителях. В Испании студент знает, что если он покажет результат и попадет в сборную, то ему дадут стипендию. Когда-то любители бега самоорганизовывались, им никто не был нужен. Когда их попытались построить, нагрузить и пересчитать, то они просто развалились, и Клуба любителей бега не стало.

А наше Министерство спорта, конечно, не развалится, потому что там тоже сидит много потребителей. И если у государства есть деньги, чтобы помогать этим потребителям, то, естественно, они будут гладить руку дающую.

– Но они не только гладят руку, но и бьют по рукам тем, кто осмелился высказать собственное мнение. Это правильно?

– Это неправильно, потому что спортсмены – это в какой-то степени тоже творческие люди. Там есть свои таланты. Художников много, но не каждый напишет шедевр. Даже за большие деньги. Так и в спорте – талант нужно найти и раскрыть. Убрать этого человека на самом деле легко, но на его месте будет пустота.

Скажем, не будет выступать за сборную чемпионка мира по фристайлу Саша Романовская. Что, на ее место сразу же найдут равноценную замену? Нет. Другое дело, что, может, никто и не собирается искать никакую замену? Может, это никому не надо? Кто-то поедет на соревнования, кто-то выступит – стрельнет из пистолета или прыгнет с трамплина. В конце концов, не все же страны завоевывают медали. Можно поставить во главу угла принцип “Главное не победа, а участие”, и тогда вообще можно выгонять всех идеологически неправильных спортсменов.

Мы же, наверное, очень богатая страна, нам проще купить канадца, дать ему белорусский паспорт. Это проще, чем своих растить – талантливых и принципиальных. В спорте и в жизни. Да и кто будет растить таланты? Учителя физкультуры, многие из которых имеют среднее техническое образование?

И спорт в целом, и легкая атлетика в частности в Беларуси в последнее время деградируют. Времена меняются. Давайте вспомним, сколько раньше, еще в советские времена, в Беларуси было спортивных обществ. И каждое общество кого-то готовило, была построена система подготовки спортсменов.

За последние 20 лет и жизнь, и спорт сильно изменились. Нет уже прежнего энтузиазма, люди больше думают о деньгах.

А из-за пандемии сейчас спорт для людей вообще отошел на десятый план, поэтому мне не понятно трепыхание Минспорта, которое представляет государство, когда оно старается всех построить в одну шеренгу – и спортсменов, и солдат, и пенсионеров.

– Не получится?

– Так я же говорю, что жизнь уже не будет прежней, люди очень быстро распознают ложь, а она сплошным потоком льется на голову народа. Все друг друга обманывают, и все довольны. Жизнь прекрасна, страна для жизни прекрасна, никаких проблем вообще нет!

А выйдешь на улицу и собственными глазами видишь, что, оказывается, нам вешали лапшу на уши. И продолжают это делать, хотя жизнь становится все труднее и труднее. Раньше пенсия была 250 долларов, сейчас – 180, а скоро до сотни доживем.

Можно бесконечно называть черное белым, но люди сами различают цвета. Это при Союзе была газета «Правда» и один-два телеканала, а сейчас у каждого есть телефон, из которого он сам может узнать все новости и дать им собственную оценку, а не использовать ту, которую ему стараются навязать.

Переваривай информацию, если есть мозги. Или не переваривай, если нет головы или она исключительно для того, чтобы ломать кирпичи. Что таким людям объяснять? Но таких, хочу отметить, в стране, к сожалению, достаточно много.

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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