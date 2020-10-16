Александр БУХВОСТОВ: «Дворцовыми переворотами в независимых профсоюзах и не пахнет!»

Некоторые провластные телеграм-каналы анонсировали «дворцовые перевороты» в независимых профсоюзах. Один из тех, кто попал под шквал критики, – председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов, которого в ближайшее время якобы планируют сместить более молодые профсоюзные боссы.

«Народная Воля» уточнила у Бухвостова, действительно ли он стал жертвой интриг и собирается ли уходить со своего поста.

– Александр Иванович, расскажите, что у вас там происходит. Если верить некоторым сообщениям – скандалы и интриги…

– Нам регулярно присылают подобные вбросы, и даже мне в мессенджер приходят сообщения. Наверное, среди наших людей есть те, кто работает, скажем так, на противоположную сторону или какие-то другие структуры и пытается разжечь внутренние противоречия и конфликты.

Мы действительно планируем провести съезд. И то, что в нашем профсоюзе появляются новые люди, – это можно только приветствовать. Но для начала было бы неплохо, чтобы некоторые из них поняли, для чего вообще нужны профсоюзы. В головах отдельных людей прочно засел атавизм прошлого, что профсоюзы должны доставать путевки по дешевке, предоставлять какие-то льготы… Это очень живучий стереотип!

– На самом деле профсоюзы – это ведь не про санатории, а про права человека.

– Да, профсоюзы должны отстаивать права рабочих. Их основная задача добиваться, чтобы цена рабочей силы, а это минимальная зарплата, соответствовала стоимости рабочей силы, а это стоимость потребительских товаров и услуг для обеспечения нормальной жизнедеятельности работника. Здесь и экономика, и политика. Весь смысл профсоюзной борьбы.

Мы подсчитали, что сегодня на крупных предприятиях зарплата около 1600–1700 рублей, а на многих других и до тысячи не дотягивает. А для того, чтобы сегодня комфортно жить по тем ценам, которые есть в Беларуси, нужно в разы больше.

Недавно мы опубликовали требования Свободного профсоюза металлистов к правительству. Мы требуем изменить закон о профсоюзах, ввести ответственность за принуждение к вступлению трудящихся в профсоюзы и прекратить практику дискриминации работников по принадлежности к профсоюзам. Настаиваем на пересмотре структуры минимального потребительского бюджета, настаиваем на размере минимальной заработной платы, равной 150 процентам минимального потребительского бюджета, на тарифной ставке первого разряда, равной уровню минимального потребительского бюджета. Требуем обеспечить размер среднемесячной заработной платы к концу 2020 года в целом по стране в эквиваленте 700 долларов США, а к концу 2021-го – 1000 долларов. Размер пособия по безработице, на наш взгляд, должен быть не менее 70 процентов от заработной платы за последний год, но не менее минимального прожиточного бюджета. Надо создать систему страховых касс по безработице, установить минимальную трудовую пенсию для всех пенсионеров на уровне не менее минимального прожиточного бюджета для работоспособного населения, довести размер средней трудовой пенсии по возрасту до 50 процентов средней зарплаты по стране. Посмотрим, что правительство ответит.

Мы делаем то, что должны делать настоящие профсоюзы. А то, что пишут про какие-то интриги… Я не обращаю внимания на такие вещи сейчас и не обращал раньше, когда ситуация была более острой, когда была объявлена самая настоящая война независимым профсоюзам.

Знаю, что есть противоречия и в Федерации профсоюзов. К нам обратился человек, который активно участвовал в маршах протеста, был в команде Виктора Бабарико, – его сократили. Из ФПБ некоторые хотят выходить целыми профсоюзами!

– А некоторых все же останавливает финансовый вопрос. Вышел из официальных профсоюзов – не получил премию.

– Да, люди почувствовали этот момент. Дело в том, что часть коллективного договора распространяется только на членов ФПБ. Такие изменения внесены в новую редакцию Трудового кодекса. Когда Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) и все независимые профсоюзы боролись против этих изменений, рабочий класс в основной массе безмолвствовал…

– Я на днях читала новость о том, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич подписал допсоглашение с республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения, один из пунктов которого звучит примерно так: «работники организации, не являющиеся членами профсоюза, не вправе претендовать на гарантии и льготы, защиту трудовых прав и законных интересов, предоставляемые профсоюзом».

– Зарплату ведь платят не из профсоюзных взносов. В коллективном договоре все расходы идут из прибыли, а профсоюзные взносы в основном поступают в ФПБ. Поэтому все работники имеют одинаковые права на выплаты, так как все они участвуют в работе предприятия. Другое дело, что независимые профсоюзы могут добиваться большего для рабочих. На Западе так происходит. Но у нас ведь коллективные договоры пишет администрация предприятия, а не профсоюзы…

– Александр Иванович, а когда у вас намечается съезд?

– В следующем году.

Независимые профсоюзы находятся в сложном положении. Не хватает доходов, чтобы оплатить аренду. Поэтому те, кто работает сейчас в независимых профсоюзах, они бонусов и золотых гор не имеют, многие живут исключительно за счет своих пенсий и зарплат. Мы работаем за идею, потому что хотим, чтобы независимое профсоюзное движение в Беларуси развивалось. Я много времени посвятил профсоюзам и знаю, о чем говорю.

– Уходить вы не собираетесь?

– До съезда – точно нет. А на съезде уже решат, кому дальше руководить. Думаю, к этому времени могут появиться новые лидеры – молодые, амбициозные, которые будут работать в профсоюзах не из-за того, что хотят получить какие-то выгоды для себя, или потому, что их назначила администрация предприятия.

Да, в свое время многие перешли на сторону ФПБ именно потому, что материальные возможности независимых профсоюзов были ограничены. И сейчас не можем найти молодого лидера, потому что людям нужно зарабатывать деньги, кормить семьи.

У нас Геннадий Федынич, Александр Ярошук, я, тот же Николай Шарах – все люди пенсионного возраста, за 60 лет. Из молодых – лидер Белорусского независимого профсоюза Максим Поздняков и Сергей Антусевич, первый заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

– Говорят, он как раз и претендует на роль профсоюзного лидера.

– У него есть все шансы возглавить независимое профсоюзное движение Беларуси, если вдруг Александр Ильич Ярошук решит уйти.

А в Белорусском независимом профсоюзе есть ресурсы, они взносов немало собирают, поэтому избрали своим лидером молодого Позднякова, ему около 40 лет.

Я сегодня вижу, что есть хорошие ребята, надеюсь, они придут нам на смену. И смогут сделать больше, чем удалось нам. Не исключено, что сейчас на протестной волне в независимые профсоюзы придут новые люди, и благодаря их взносам будет за что содержать штат профсоюзов. Тогда надо собирать съезд и избирать новых лидеров. А пока дворцовыми переворотами в независимых профсоюзах и не пахнет! Зато вот во власти переворотов как раз ожидать можно…

Публикация — из № 82 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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