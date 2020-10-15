Автор музыки песен “Гуляць дык гуляць”, “Ты да я, да мы с тобой”, а также других хитов – белорусский композитор Валерий Иванов скончался на 73-м году жизни.

“Сегодня ушел в мир иной народный артист Беларуси, выдающийся композитор, Иванов Валерий Кириллович… Вечная светлая память, друг… Соболезнования родным и близким… Скорбим…”, – написал на своей странице в Facebook в четверг руководитель ансамбля “Сябры” Анатолий Ярмоленко.

Валерий Иванов родился 4 января 1948 года в Глуске Могилевской области. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1988), Народный артист Республики Беларусь (1998). Автор музыки многих популярных песен, прозвучавших в исполнении ансамбля “Сябры”, Верасы, Любови Успенской, Змитера Войтюшкевича и других.

Также Валерий Иванов написал вокально-симфоническую поэму “Элегия о четвертой березе” на стихи М.Танка, симфоническую поэму “Посвящение старому городу”, цикл музыкальных картин “Земля отцов”, драматическую поэму “Сымон-музыка” для оркестра народных инструментов и другие произведения.

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