Сегодня претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к значимой части белорусского общества – к студентам и преподавателям.

В своем обращении она выразила радость по поводу того, что голоса молодежи наконец-то были услышаны: “Вам никто не должен диктовать, как себя вести, о чем мечтать и к чему стремиться – это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего. И ваш протест показывает, что вы – настоящая сила, с которой должны считаться люди всех поколений и должностей”.

Тихановская также отметила, что как педагог знает, насколько важна для молодых людей поддержка преподавателей – иногда даже больше, чем их родителей. “Вы работаете не ради зарплат – они все эти годы оставляли желать лучшего. Вы работаете не ради режима – последнее, о чем он думает, это образование и культура. Вы ходите на работу, потому что будущее этих молодых людей зависит от вас”, –напомнила она педагогам.

Кроме того, она отметила, что университеты – не место для людей в балаклавах, и призвала преподавателей защитить молодежь, публично заявить о недопустимости любого насилия в отношении студентов и работников вузов.

“Помните: сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет. Но, объединившись, мы выдержим все испытания”, – резюмировала Светлана Тихановская свое обращение.

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