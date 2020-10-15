Сборная Сборная Беларуси обыграла Казахстан и стала лидером группы С4

Голы на счету Яблонского и Юзепчука.

В рамках 4 тура группы С4 Лиги наций сборная Беларуси обыграла Казахстан со счётом 2:0.

В первом тайме гол забил хавбек БАТЭ Евгений Яблонский, а под конец матча на последней минуте встречи гол с прострела в полупустые ворота замкнул игрок брестского Динамо Роман Юзепчук.

Напомним, что в параллельном матче Албания сенсационно разыграла нулевую ничью со сборной Литвы.

Таким образом, сборная Беларуси с 7 очками в активе стала лидером группы С4, Албания и Литва имеют по 5 очков, Казахстан замыкает таблицу с 4 очками в активе.

Беларусь — Казахстан 2:0

Голы: 1:0 Евгений Яблонский (36, Стасевич) , 2:0 Роман Юзепчук (90+3, Скавыш)

Беларусь: Гутор — Поляков, Наумов, Сачивко (Бордачев, 42), Печенин (Золотов, 66) — Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Яблонский, Стасевич (к) (Климович, 67) — Лисакович (Бахар, 67), Скавыш.

Запасные: Хаткевич, Игнатович, Громыко, Лаптев, Подстрелов, Павловец.

Казахстан: Покатилов — Керимжанов, Малый (к), Ерланов — Быстров (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Абикен (Куат, 57), Тагыберген, Досмагамбетов — Аймбетов (Жаксылыков, 57), Васильев (Нарзилдаев, 79).

Запасные: Непогодов, Плотников, Абилгазы.

Предупреждение: Малый (16).

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