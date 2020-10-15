Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката. Такое решение принято на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября, сообщает TUT.BY.



Лицензия адвоката действует до получения им письменного решения Минюста о прекращении действия лицензии, по каким основаниям. Там же будет указана дата, с которой будет лицензия перестанет действовать.

Поддержать Александра Пыльченко и адвоката Юлию Леванчук, вопрос о прекращении действия лицензии которой тоже рассматривали сегодня, к Минюсту пришли более 30 адвокатов.



Напомним, 7 октября Александру Пыльченко – защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой – в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Александр Пыльченко прокомментировал решение Минюста так.

Поделиться: