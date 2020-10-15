«Не хочу войти в историю, как стрелявший в своих граждан», — Президент Кыргызстана ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за «напряженной ситуации в Бишкеке» и призвал граждан не допустить кровопролития.

Об этом сообщает пресс служба президента.

— Я не держусь за власть. Не хочу войти в историю Кыргызстана как президент, который пролил кровь и стрелял в своих же граждан, — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.

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