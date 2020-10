View this post on Instagram

Сегодня я сделала очень важный шаг. Каждый из нас и весь мир видят, какие ужасные события происходят на улицах Беларуси и за стенами тюрем. Мы ежедневно наблюдаем, как бесчеловечно обращаются с нашим народом, в том числе со спортсменами, которые ежедневно подвергаются давлению и репрессиям за выражение своей гражданской позиции. Нас лишили возможности голоса и базовых человеческих прав: право на мирные акции протеста, право на безопасность и даже право на жизнь. Я не могу безучастно наблюдать и сидеть сложа руки, поэтому решила взять на себя ответственность и возглавить Беларуский Фонд спортивной солидарности (BSSF), чтобы защищать права и свободы каждого спортсмена нашей страны. Призываю всех действующих и бывших спортсменов, которые ещё не сделали этого, подписать открытое письмо свободного объединения спортсменов @sos_by_2020, и показать пример солидарности и поддержки всему беларускому народу.