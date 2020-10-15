Политический кризис в Беларуси, судя по всему, вызвал отток высококвалифицированных специалистов из этой страны. Украина решила не стоять в стороне и включилась в борьбу за белорусских программистов.

“Недружественный” и “подрывающий доверие в двусторонних отношениях” – так назвали в Минске указ украинского президента Владимира Зеленского о привлечении в Украину белорусских “предпринимателей и высококвалифицированных специалистов”. Соответствующая нота была 14 октября вручена в белорусской столице послу Украины.

Недовольство властей Беларуси вызвано, судя по всему, тем, что среди высококвалифицированных специалистов, к которым относятся и представители IТ-отрасли, все более популярной становится идея отъезда за границу, в том числе и в соседнюю Украину.

Ухудшение инвестиционного климата для IT-компаний

“Компания, в которой я работаю, имеет несколько офисов – в России, Беларуси, Украине, Литве и Польше. Я мог переехать в любую из этих стран, но выбрал Киев”, – рассказал в разговоре с DW Павел Богданов, технический директор AventusIT, которая работает в сфере финансовых технологий. Переехать из Беларуси в украинский офис компании его заставили события последних месяцев в родной стране. “Сейчас в связи с политическим кризисом в Беларуси инвестклимат ухудшился. Украина на данном этапе имеет большие перспективы для развития, несмотря на то, что в Беларуси лучше развито законодательство по регулированию IT-отрасли”, – говорит Богданов.

Ключевым же фактором, повлиявшим на выбор Украины как места для переезда Павла, по его словам, стал вопрос адаптации. “У меня есть дети, и их надо отдавать в садик. Жене тоже работу надо искать, она не айтишница. Из-за того, что языкового барьера в Украине нет, это гораздо проще. Украинский и белорусский языки очень похожи”, – говорит Богданов.

Однако далеко не все останавливают свой выбор на Украине. По словам Богданова, компания, где он работает, имеет штат из 40 человек в Беларуси, из которых шесть переехали в Польшу, шесть – в Литву и только три – в Украину. “Литва, потому что там много белорусов, в Вильнюсе даже есть официальная белорусская государственная школа. Польша – хорошо развитая страна ЕС, но с семьей туда ехать сложнее”, – говорит он, добавляя, что если бы был без семьи, то, может, оказался бы все же именно в Польше.

Власти Украины приглашают белорусских программистов

Украинские власти решили не стоять в стороне и включились в борьбу за белорусских айтишников. Так, в середине августа правительство Украины расширило квоты для приема высококвалифицированных IT-специалистов из-за рубежа. В этом году возможностью могут воспользоваться пять тысяч человек. Кроме того, правительство либерализировало требования для переезда в Украину таких специалистов: в частности, опыт работы снижен до трех лет, а минимальный доход специалиста до приезда в Украину за предыдущий год должен в пересчете составлять не менее 24 тысяч долларов.

В начале сентября Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МИД и Минэкономики запустили информационный портал с круглосуточной службой поддержки для людей, которые планируют выехать из Беларуси. Помимо сайта, на котором размещена пошаговая информация о процессе переезда в Украину и трудоустройстве, работает также и колл-центр. DW позвонила туда в половине первого ночи и смогла связаться с сотрудником колл-центра, который рассказал, что звонки бывают и в 3-4 часа утра. Павел Богданов, однако, поддержкой колл-центра не воспользовался – ему было достаточно посмотреть сайт.

Еще одним упрощением стал указ президента Украины Владимира Зеленского, который существенно облегчает преодоление бюрократических барьеров. Среди прочего он сокращает до пяти дней срок предоставления разрешений на работу для высококвалифицированных IT-специалистов. Раньше для этого нужно было семь дней.

Поток IT-специалистов из Беларуси растет

Между тем с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехало уже около 1,2 тысяч белорусских IT-специалистов, рассказал DW заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков. “У нас есть горячая линия, и мы фиксируем, что около тысячи IT-специалистов пересекли границу, тогда как в августе было около двухсот. Поток растет, потому что ситуация не успокаивается”, – отметил он.

Некоторые белорусские IT-компании, судя по всему, тоже задумываются о переносе своих офисов в Украину. На данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими фирмами, которые решили создать представительства, сообщил Борняков. А известная компания PandaDoc, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, уже приняла такое решение. Добавим, что незадолго до этого четыре топ-менеджера этой компании были задержаны белорусскими силовиками.

В Украине надеются на положительный эффект для экономики от приема белорусских айтишников. Один такой специалист производит в среднем около 100 000 долларов в год добавленной стоимости, говорит в разговоре с DW директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. “Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 млн долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину”, – подчеркнул эксперт. Зарплата айтишника составляет от 2 до 7 тысяч долларов в месяц, часть из которых он будет тратить в Украине, добавляет Несходовский.

Репутационная составляющая от IT-индустрии

Переезд белорусских IT-специалистов в Украину крайне полезен и для репутации страны, подчеркивает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. “У нас была такая ситуация в 2014 году, когда началась война и мобилизация, а СБУ активизировала рейды в IT-компаниях. Тогда несколько компаний переехало в Польшу. Это были огромные репутационные потери, а развитие отрасли затормозилось”, – напомнил эксперт.

По данным Ассоциации IТ Ukraine, восстановление началось с 2015 года, а уже с 2017 года рост экспорта услуг украинской IT-отрасли составлял около 30 процентов ежегодно. “Если белорусские IТ-специалисты почувствуют себя как дома и будут об этом рассказывать, то можно ожидать больше инвестиций в Украину”, – надеется Дубровский.

Чувствует ли себя в Украине как дома белорус Павел Богданов, пока трудно сказать. Хотя первые впечатления у него положительные. “Поиск квартиры и обустройство быта не составили проблем. Есть базовые нюансы, которым надо научиться – как оплачивать счета и так далее”, – делится своим опытом Богданов. Открытым для него остается и вопрос возвращения на родину: “На данный момент я не знаю, вернусь ли. Нужно пожить хотя бы год, и если все будет хорошо, то, возможно, останусь”.

Поделиться: