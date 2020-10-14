В противоборствующих странах с начала боевых действий, c 27 сентября, наблюдается стремительное распространение коронавируса COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, в Армении число случаев заражения удвоилось за две недели, в Азербайджане количество заболевших только за последнюю неделю увеличилось на 80 процентов.

Специалисты организации связывают вспышку пандемии с эскалацией боевых действий, которые создают благодатную почву для стремительного распространения коронавируса. «Мобилизация войск в ходе конфликта, а также связанные с ним перемещения населения способствовали распространению вируса», – заявил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич.

Он также подчеркнул, что ВОЗ расширяет свою деятельность в Армении и Азербайджане в связи с вооруженным конфликтом и продолжит оказывать поддержку обеим странам в борьбе с пандемией.

О гуманитарном перемирии в зоне конфликта было объявлено 9 октября в Москве, однако регулярно появляются сообщения о нарушении противоборствующими сторонами режима прекращения огня.

Поделиться: