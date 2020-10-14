В столичных дворах упорядочат размещение контейнеров

Работники жилищных организаций проанализируют, в каких местах на придомовых территориях установлены контейнеры для ВМР и насколько это удобно для жителей, сообщили «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве.

— Стоит задача упорядочить, систематизировать размещение контейнеров, чтобы они все находились в шаговой доступности, а не на другом конце двора или вразнобой: один ближе, другой — через три подъезда; доустановить необходимое количество. С другой стороны, есть дворы, где этих емкостей избыток. Например, для 10-подъездного дома должно быть две точки сбора ВМР и, если заварен мусоропровод, ТКО, — отметила заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева.

С недавнего времени законодательно закреплена установка контейнеров для ВМР на твердом покрытии, но без организации площадки с ограждением, как это было предусмотрено раньше санитарными нормами. Такой подход упрощает задачу, обращают внимание в МГЖХ.

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